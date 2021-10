Conmemora Oaxaca centenario de la creación de la SEP

-El gobernador Alejandro Murat Hinojosa reconoció a las maestras y maestros que con firme convicción abonan al conocimiento, libertad y desarrollo

-Junto con el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal presidió un evento cultural y literario, en el que también se signó un convenio de colaboración con la STIRTT para la difusión de contenidos temáticos del Programa “Aprende en Casa”

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 6 de octubre de 2021.- Al cumplirse el centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y para conmemorar esta fecha histórica, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa junto con el director general Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) Francisco Ángel Villarreal y autoridades educativas presidieron una ceremonia cultural y literaria en Palacio de Gobierno.

Durante este acto, el Mandatario oaxaqueño reconoció a las maestras y maestros que han construido esta noble institución con convicción, principios y valores que dijo, reflejan los anhelos de esperanza como la educación.

Aseveró que en este proceso histórico por hacer de México un mejor país, la Secretaría de Educación Pública ha tenido un papel protagónico y definitivo, al ser una institución que en su surgimiento llevó los beneficios de la educación a quienes por mucho tiempo no habían tenido acceso a ella, y dio origen a un nuevo modelo para el impulso tecnológico, productivo, científico, artístico y cultural en el país.

Añadió que conmemorar el centenario de esta noble institución, es reconocer su misión por hacer efectivo el mandato de una educación pública, obligatoria, universal, inclusiva, gratuita, intercultural, democrática y laica establecida en la Constitución, sino “también reconocer a la educación como el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar la equidad y el acceso a una mejor calidad de vida para las y los mexicanos, además de ser formadora del talento humano que es fundamental para la competitividad y el desarrollo”.

En este sentido, expresó que la educación es un proceso que no puede detenerse, más allá de cualquier contingencia o emergencia global, nacional o local, porque detener la educación es frenar el futuro, es truncar la evolución de la sociedad; por ello dijo, se siguen reconstruyendo escuelas afectadas por los sismos de años recientes, cuyo avance es del 95%. “Mi gobierno construye para educar y educa para construir un mejor porvenir para Oaxaca”, enfatizó.

En el evento, la Banda de Música de Santa María Tlahuitoltepec y el bailable “Danza de la Pluma” por alumnos de la Escuela Primaria “Enrique Reyes” de la Villa de Zaachila, amenizaron con su talento la ceremonia en la cual el director general del IEEPO presentó el Libro “El mejor legado, cien años de la Educación Pública en Oaxaca”.

En su intervención, señaló que se trata de un volumen que realiza un recorrido histórico y visual por diversas expresiones y momentos de la educación en el estado, desde los primeros años de vida independiente hasta el momento actual.

En 1921 se decretó la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y en octubre de ese año, el oaxaqueño José Vasconcelos asumió la conducción de la naciente institución. Las primeras escuelas de la SEP llegaron al estado de Oaxaca a partir de 1924, se establecieron sobre todo en las comunidades indígenas; si bien hubo un periodo de convivencia entre escuelas federales y estatales, paulatinamente la responsabilidad fue asumida por el gobierno de la república, hasta tenerla en su totalidad, comentó.

A nombre de la institución, el Director General del IEEPO hizo un reconocimiento a este trabajo, simbolizado en las trayectorias y esfuerzos de miles de hombres, mujeres, niñas, niños, docentes, autoridades y funcionarios que forjaron historias de mejoramiento individual y colectivo, y expresó que en la presente administración se ha priorizado la tarea educativa en la entidad “Hoy más que nunca la educación en Oaxaca se ha caracterizado por un clima de cordialidad, diálogo y apoyo mutuo entre las y los maestros, Gobierno del Estado y Federación”.

En esta ceremonia a la que también asistieron el coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), Francisco Márquez Méndez y el titular de la oficina de Enlace Educativo de la SEP en Oaxaca, José Miguel Navarro se realizó la lectura de la Biografía de “José Vasconcelos” por el profesor Armando Cruz Cortés, director de la Escuela Secundaria General “Leyes de Reforma” de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco.

El coordinador General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología (CGEMSySCyT), Francisco Márquez Méndez, expresó que la educación, como prioridad del gobierno que encabeza Alejandro Murat, ha permitido destinar mil 700 millones de pesos en este nivel, que sumados al nivel básico rebaza los dos mil millones de pesos.

Aseveró que en esta administración se está promoviendo una oferta educativa que empate con lo que el mercado laboral reclama y la economía necesita, a partir de las inversiones realizadas en el estado por medio del Corredor Interoceánico. “Lo que queremos es que nuestros niños y jóvenes, cuando egresen de la educación superior, tengan acceso al mercado laboral en las mejores condiciones. Nos interesan los puestos directivos de las empresas, y las empresas buscan perfiles académicos para contratar”, dijo.

Añadió que en este centenario de la SEP, también se puede celebrar la creación de nuevas universidades y el crecimiento del 8% de la matrícula de educación superior, así como un modelo educativo con política de equidad de género.

Signan Convenio de Colaboración STIRTT y el IEEPO

En este acto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIRTT), signaron un convenio de colaboración para establecer alianzas para la difusión de programas de radio y televisión, en especial la transmisión de contenidos temáticos del Programa “Aprende en Casa”, que contribuyan a mejorar la calidad y el aprovechamiento educativo de estudiantes de nivel básico en Oaxaca.

Esta colaboración permitirá la difusión del Programa “Aprende en Casa”, en todas las estaciones de radio en las cuales la Sección Oaxaca tiene injerencia.

Comentarios

