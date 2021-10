Balacera en Temascal: atacan a Policías Municipales; no hubo víctimas mortales

-Sujetos desconocidos dispararon contra los uniformados en la entrada de San Miguel Soyaltepec, quienes se encontraban en un retén de inspección.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – Un nuevo ataque armado se registró este miércoles en San Miguel Soyaltepec, contra elementos de la Policía Municipal que se encontraban en un retén en el acceso de la población.

El hecho se registró alrededor de las 14:00 horas cuando los elementos de diferentes corporaciones de seguridad, realizaban labores de vigilancia en un retén de inspección, antes de llegar a la cabecera municipal de Temascal, cuando fueron sorprendidos por un grupo de hombres armados que iniciaron el fuego contra los efectivos.

Reportes preliminares, indican que los sujetos iban a bordo de un vehículo compacto, del cual comenzaron la agresión, por lo que se descartó las primeras versiones que apuntaban que se había tratado de un convoy de camionetas.

Pese al ataque con armas de alto calibre, no se registraron lesionados ni víctimas mortales, solo daños a dos patrullas y decenas de casquillos percutidos de grueso calibre sobre la carpeta asfáltica, en donde posteriormente hizo presencia el Ejército Mexicano.

El pasado 21 enero del 2020, se registró otra fuerte balacera por toda la cabecera municipal, causando terror a los soyaltepecanos, quienes a través de redes sociales compartían videos desde sus hogares en donde se podían escuchar las fuertes detonaciones de armas de grueso calibre.

