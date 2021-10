20 millones solo resuelven problemas de camiones, no demandas del sindicato: Dirigente Sindicato 3 de marzo

-El líder sindical dijo que el ayuntamiento capitalino, les debe 2 millones de pesos de salarios, mismos que comprenden de mayo a septiembre

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Secretario General del Sindicato Independiente 3 de marzo Pablo Gómez, comentó que con el recurso de 20 millones de pesos que pidió el ayuntamiento capitalino al Gobierno del Estado, solo se resuelve el problema de los camiones, pero no las demandas del sindicato, asimismo indicó que en la sesión de Cabildo solo se abordó el problema de los camiones y no las demandas del sindicato.

Además informó que el ayuntamiento de Oaxaca de Juárez les debe 2 millones de pesos de salarios, mismo que comprende de mayo a septiembre, además dijo que se debe un finiquito a 180 pensionados y jubilados, refirió que tampoco les han entregado 3 despensas a los jubilados y pensionados, así como tampoco se les ha entregado un paquete de uniformes al personal sindicalizado, mismo que se debe entregar en el mes de febrero, ya que así está estipulado en el contrato colectivo de trabajo, a esto le suman un adeudo de 10.5 millones pesos al fondo de pensiones.

En conferencia de prensa frente al palacio municipal, el líder sindical comentó que el pasado 1 de septiembre se reunieron con directores del ayuntamiento para darles a conocer sus demandas, les dieron de plazo hasta el 30 de septiembre para tener una respuesta y esta no llegó, motivo por el cual iniciaron con bloqueos en varios puntos de la capital.

Los puntos que están bloqueados son el crucero de cinco señores, el periférico en su cruce con la avenida Símbolos Patrios y a la altura del Parque del Amor, también está bloqueado el crucero del estadio de béisbol, el crucero de Fonapas, el boulevard Eduardo Vasconcelos en su crucero con la avenida Lázaro Cárdenas.

Estos bloqueos han provocado congestionamiento vial en varias calles de la capital, ya que las principales vialidades que comunican a la zona norte con la zona sur de la ciudad de Oaxaca se encuentran bloqueadas, además las personas tienen que caminar largas distancias para llegar a sus destinos, ya que el servicio de transporte público está restringido.



