Trabajadores del municipio de Oaxaca tiran basura en casa del Presidente Oswaldo García Jarquín

-Señalan que el edil se ha negado a atenderlos para dar solución a sus demandas

-Los bloqueos que instaló el sindicato 2 de marzo desde la mañana de este martes continúan

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Debido a la nula atención de parte del Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín, trabajadores del Sindicato Independiente 3 de marzo fueron a tirar basura a la que se presume es la casa del edil capitalino y es que desde el viernes los han pedido una reunión con García Jarquín, quien se ha negado a atenderlos para dar solución a sus demandas.

Desde la mañana de este martes alrededor de mil 500 trabajadores del área de recolección instalaron bloqueos en varios puntos de la capital, para ejercer presión al Presidente Municipal, al ver que durante las horas que llevan los bloqueos el edil no se ha comunicado con ellos, un grupo de sindicalizados se dirigió al ejido Guadalupe Victoria a dónde vive García Jarquín y le tiraron grandes cantidades de basura frente a la que señalan es la vivienda del edil.

Durante las más de 7 horas que llevan los bloqueos, se han generado graves afectaciones a la población, quienes han tenido que caminar varios cientos de metros debido a que en la zona centro de la ciudad el servicio público no está dando servicio, debido a que los sindicalizados atravesaron varias unidades para no permitir el paso de vehículos, a esto hay que sumarle las pérdidas económicas de los comercios del centro histórico.

Es importante mencionar que la demanda de los trabajadores es que el gobierno municipal regularice el pago del combustible, renta y mantenimiento de las unidades recolectoras, ya que debido a esta situación no pueden brindar este servicio básico a la ciudadanía, hasta el momento García Jarquín se ha negado a atenderlos de manera directa.

