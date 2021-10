SUTIEBO toma dos accesos a Tuxtepec

-Está cerrado Caracol y el Puente Tuxtepec.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Como parte de las acciones programadas para este martes, los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SUTIEBO) tomaron dos accesos a Tuxtepec.

Durante este lunes iniciaron sus movilizaciones tomando la Delegación Fiscal de Tuxtepec y de Cosolapa, y este martes tomaron el Puente Tuxtepec, así como a la altura de Caracol, solo dos puntos, dejando libre otros dos accesos más al municipio, además de que acordaron que cada cierto tiempo darán paso.

Las movilizaciones de los trabajadores son para presionar y el gobierno del estado cumpla con sus peticiones como son que no haya descuentos a su nomina, y que se les aplique el aumento salarial acordado en enero.

Explicaron que el paso está libre para los cuerpos de rescate, así como para quienes trasladen a enfermos, por lo que pidieron comprensión de la ciudadanía.

