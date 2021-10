Reducen a 796 casos activos de COVID-19, hay 63 casos nuevos y cero defunciones

-Se han contabilizado 77mil 632 casos acumulados y 5 mil 213 defunciones desde que inicio la pandemia

-Independientemente del color verde en el semáforo epidemiológico establecido por la federación, debemos continuar con las medidas sanitarias

Oaxaca de Juárez, Oax. 4 de octubre de 2021.- Desde el pasado 6 de agosto, fecha en la que se registraron dos mil 810 casos activos de COVID-19 en la entidad, este lunes, se contabiliza la cifra más baja con 796, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO); asimismo, destacan que independientemente del color verde en el semáforo epidemiológico, establecido por la Federación, no hay que bajar la guardia.

En este sentido, señalaron que se debe continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia de 1.5 metros de distancia entre personas, lavarse las manos con agua y jabón o usar alcohol en gel al 70% y evitar acudir a reuniones, fiestas o aglomeraciones para evitar más contagios y decesos.

Y es que durante este 4 de octubre, se han registrado 63 casos nuevos y cero defunciones, por lo que se contabilizan 77 mil 632 casos acumulados y cinco mil 213 personas que perdieron la vida por el SARS-CoV-2; la ocupación hospitalaria global es del 47.9%, con cinco nosocomios al 100% de ocupación, siete nuevos hospitalizados y un total de 225 personas que se encuentran recibiendo atención especializada por complicaciones derivadas de la enfermedad respiratoria.

Referente al panorama jurisdiccional, Valles Centrales contabiliza 47 mil 064 casos confirmados y dos mil 325 defunciones, Istmo 10 mil 914 casos confirmados y mil 131 fallecimientos, Tuxtepec cinco mil 275 casos confirmados y 506 muertes, Costa cinco mil 633 casos confirmados y 447 pérdidas, Mixteca seis mil 040 casos confirmados y 526 defunciones, Sierra dos mil 706 casos confirmados y 278 fallecimientos.

Los 63 casos nuevos, se ubican en 27 municipios de la entidad, siendo el de Oaxaca de Juárez el que ocupa el primer lugar con 19 casos, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán con cinco, Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz cuatro cada uno, San Francisco Lachigoló y Santa Lucía del Camino tres cada uno, San Bartolo Coyotepec, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Juan Bautista Tuxtepec y Tlalixtac de Cabrera dos casos cada uno, el resto un solo caso.

De las cinco mil 213 personas que perdieron la vida a causa de esta enfermedad, tres mil 315 son hombres y mil 898 mujeres; por rango de edad de 65 y más años se contabilizaron dos mil 401, de 50 a 59 con mil 123, y de 60 a 64 con 726. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

Para este lunes se notificó también un global de mil 093 casos de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI), 692 corresponden a la vacuna Pfizer-BioNTech, de los cuales 13 fueron graves.

Respecto a la farmacéutica AztraZeneca, se tiene la cifra de 265 registros acumulados de ESAVI; de este número, una persona presentó síntomas en etapa grave; de la vacuna Sinovac se documentaron 61, cuatro de ellos graves, así también se tiene un acumulado 75 casos del inmunológico CanSino Biologics, del total cinco fueron graves.

Si presentan síntomas relacionados al COVID-19, pueden acudir a los cinco centros de valoración de primer contacto, ubicados en los hospitales, General de Zona 1 del IMSS, Regional Presidente Juárez del ISSSTE, General Dr. Aurelio Valdivieso, Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y el Centro de Salud Urbano 1, y ante cualquier emergencia pueden llamar al 911.

