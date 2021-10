Promueve IEEPO en docentes habilidades para el fomento de la lectura

-A invitación del director general, Francisco Ángel Villarreal, máster de Literatura Infantil impartió la charla “Lectura en voz alta y tertulias en aulas virtuales y presenciales”

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de octubre de 2021.- La lectura no solo nos lleva a mundos de fantasía, de aventuras o de conocimientos; también le ofrece a la o el lector la posibilidad de conocer nuevas palabras, mejorar la comprensión y transformar las emociones, señaló la especialista Aline de la Macorra, máster de Literatura Infantil.

A invitación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), y como parte de las actividades impulsadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general Francisco Ángel Villarreal, para fortalecer el desempeño profesional del magisterio, la fundadora del colectivo cultural Colorines Educación, impartió en la modalidad a distancia la charla “Lectura en voz alta y tertulias en aulas virtuales y presenciales”.

En el marco de las actividades que realiza la Dirección de Tecnologías Educativas (DTE) del Instituto, con el objetivo de desarrollar estrategias de promoción de la lectura en el alumnado de educación básica de Oaxaca a través de medios digitales, la profesora Aline de la Macorra con el apoyo cápsulas, lecturas de cuentos y recomendación de obras literarias, abordó las técnicas para despertar el interés y gusto por los libros en la comunidad estudiantil.

Asimismo, la especialista en Educación Especial, Terapia Familiar y Literatura infantil y juvenil compartió, entre otras sugerencias, la metodología de las tres “V” para leer en voz alta, en la que se refiere a los aspectos visuales, las vocales con el tono, volumen, énfasis y calidad de voz y los aspectos verbales en cuanto a ideas, contenidos, lenguaje y secuencias; es decir poner en las palabras nuestras emociones.

En este tema, el director de Tecnologías Educativas, Higinio Carrasco Serrano indicó que el IEEPO cuenta con la plataforma “Fomento a la lectura en la educación básica de Oaxaca”, que puede consultarse en el sitio web https://lectura.ieepo.gob.mx, donde las y los maestros cuentan con acceso a una biblioteca digital con libros clasificados por rango de edad e invita a las y los docentes a sumarse a la iniciativa.

Además, para estudiantes participantes se otorgan insignias por cada libro leído y reto cumplido, trofeo virtual y un reconocimiento por cada desafío cumplido de 20 libros leídos. El sitio web combina texto y elementos visuales, así como ejercicios y actividades con el objetivo que los alumnos se impliquen en las tramas narradas.

Docentes que participen en el reto de fomento a la lectura con la creación de un aula virtual, el diseño de una estrategia de lectura y aportar evidencias de participación de sus estudiantes se hará acreedor a uno de los 20 paquetes de libros que serán rifados y que entregará el IEEPO como parte del reconocimiento al trabajo realizado por la maestra o maestro.

La charla completa de la maestra Aline de la Macorra, se encuentra disponible para su consulta en el canal oficial de YouTube del IEEPO o directamente en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=KLxw2aTLdCY.

