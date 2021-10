PRD no hará coalición con el PRI, ni con PAN, menos con Morena para elección a gobernador en Oaxaca: Jesús Zambrano

-Aunque dejó en claro que pueden arropar a alguien de MORENA a quien no le den la candidatura

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En su visita al estado de Oaxaca, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Jesús Zambrano, comentó que no ven que haya condiciones para que se vuelva a dar una coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y con el Partido Acción Nacional (PAN), en busca de la gubernatura del estado de Oaxaca, sin embargo mencionó que están abiertos a buscar alianzas con otros partidos, menos con MORENA.

Señaló que no es posible buscar la coalición con el PRI y el PAN, ya que no se cumplieron las expectativas que se habían fijado en las reuniones previas, además que esos institutos políticos no mostraron la fortaleza y estructura que dijeron tener, es por ello que prefieren buscar otras opciones o ir solos en la elección.

Sin embargo, Jesús Zambrano refirió que en caso de que algún actor político que busque la candidatura de MORENA no la logra, están abiertos a la posibilidad de que el PRD lo haga su candidato, lo cual será valorado, para ello debe cumplir y comprometerse con los valores que rigen al partido del sol azteca.

Esta declaración la hizo en una conferencia de prensa, en la que estuvieron presentes el Secretario General del Comité Directivo Estatal Raymundo Carmona, así como el que será Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la próxima legisladora local en Oaxaca Victor Raúl Hernández López y referentes del partido en el estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario