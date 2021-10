Por desatención del edil Oswaldo García Jarquín, Oaxaca de Juárez sumergida en caos por bloqueos

-Los trabajadores del Sindicato 3 de marzo bloquean varios puntos de la capital, demandan regularización de pago de renta y combustible para unidades.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La falta de atención y de respuesta de parte del Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Oswaldo García Jarquín, ha provocado que el Sindicato Independiente 3 de marzo haya implementado una serie de bloqueos en distintos puntos de la ciudad capital, provocando problemas en la circulación vehicular.

De acuerdo con información de la Policía Vial Estatal, los puntos bloqueados son el crucero de cinco señores, Periférico y Av. Lázaro Cárdenas, Periférico a la altura del parque del Amor, el crucero del estadio de béisbol y el crucero de Periférico con Símbolos Patrios, en estos puntos hay elementos de la policía vial para desviar el tráfico por rutas alternas.

La exigencia de los trabajadores sindicalizados, es que el gobierno municipal regularice el servicio de recolección de basura, ya que en otras ocasiones no se da el servicio porque no se paga el combustible para las unidades, además de que en varias veces no se ha pagado la renta de los camiones en tiempo y forma.

Vale la pena recordar que el pasado 1 de octubre los sindicalizados se manifestaron en el palacio municipal para dialogar con el edil, sin embargo les dijeron que se encontraba de viaje y que en diez minutos serían atendidos, sin embargo esto no sucedió, motivo por el cual en una asamblea determinaron iniciar una serie de manifestaciones.

Este lunes se volvieron a manifestar en el palacio municipal y bloquearon la calle de Crespo en su cruce con las avenidas Independencia y Morelos, para este martes ampliaron sus bloqueos a distintos puntos de la capital, mientras todo esto pasa, Oswaldo García Jarquín sigue sin dar la cara, la ciudad está sumergida en un caos vehicular y las calles llenas de basura.

