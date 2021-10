Nombran a nueva Vocal Ejecutiva del INE, tras relevar al anterior por actos de indisciplina

-Este nombramiento estará vigente hasta el 30 de Noviembre, mientras tanto será Ana Karen Santos quien se este preparando para enfrentar los próximos comicios electorales.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Este martes fue presentada de manera provisional a la nueva encargada del despacho en el cargo de Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) correspondiente al Distrito 01 y recae en Ana Karen Santos Aparicio, quien estará momentáneamente hasta el 30 de Noviembre, mientras se le de formalidad a este nombramiento, previo al proceso electoral venidero para la sucesión Gubernamental y el ejercicio de ratificación de mandato del Gobierno Federal.

Fue Edgar Humberto Arias Alba, Vocal Ejecutivo de la Junta Local, quien dio a conocer este cambio, quedando relevado de su cargo Demetrio Cabrera Hernández por actos de indisciplina según las declaraciones que diera el propio Vocal de la Junta Local.

Aunque señaló el Director de la Junta Local que el ex Vocal Ejecutivo tiene derecho a apelar esta decisión ante el Tribunal Federal por lo que estarán en espera de este resolutivo, mientras tanto explicó que será Ana Karen Aparicio quien estará al frente para preparar los próximos comicios electorales a enfrentar.

Por su parte la recién nombrada Vocal Ejecutiva señaló que ha venido trabajando desde que inició este nuevo proceso el 6 de septiembre con la integración del consejo de los IEEPCOS, sin embargo dijo que se esta buscando la coordinación de la Junta Estatal con la Junta Federal para ir avanzando en este proceso, por lo que dijo que se tiene un plazo hasta finales de noviembre antes de que se designe a la nueva Vocal o en su caso, pueda renombrar al frente de este cargo para enfrentar de manera directa el proceso electoral del 2022.

Por otro lado Edgar Humberto Arias, informó que el INE había solicitado 3 mil millones de pesos para este nuevo proceso electoral, petición que le fue negada por los Diputados de Morena, por lo que comentó que en los próximos días el Consejero Presidente Lorenzo Córdoba, estará compareciendo ante el pleno del Congreso para checar el presupuesto, sin embargo reconoció que hay incertidumbre sobre esta situación para llevarse a cabo este proceso en el 2022.

