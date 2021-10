“Improbable”, inmediato regreso a clases en la UPN Tuxtepec: Dirección escolar

-Maestros como alumnos extrañan las aulas, sin embargo, se han adaptado a la modalidad en línea, en la que permanecerán hasta que existan mejores condiciones sanitarias

Alex Morales

La Directora de la Universidad Pedagógica Nacional, Lorena Domínguez Hipólito, señaló que se viven momentos de incertidumbre sobre el posible regreso a clases presenciales en toda la región, sin embargo, dijo que debe haber madurez tanto para los padres de familia, como para los mismos docentes, esto para no exponer a los alumnos a un posible contagio, pese a que esta pandemia va a la baja.

Explicó, que en muchos de los casos se extrañan las aulas, tanto los maestros como los mismos alumnos, quienes desean volver a interactuar como siempre ha sido, sin embargo, manifestó que se debe de tomar esta situación como un sentido de responsabilidad social para actuar en la misma dinámica que se viene realizando en los últimos meses con la modalidad en línea.

Ante esta situación, indicó que poco a poco las personas se han ido adaptando a esta nueva normalidad, tomando las medidas de seguridad como son mantener la distancia y el uso del cubrebocas, a diferencia de hace algunos meses, sin embargo, reconoció que aún ve improbable un regreso a clases, a pesar de que muchos padres exigen ya el regreso a las aulas, además, aseveró que aún no es el momento para que los jóvenes estén presente en las escuelas, hasta que se haya tomado el nivel de conciencia para hacer frente esta normalidad.

Así también, explicó que es la misma situación que se vive en esta universidad para los docentes que están cursando su maestría, pues indicó que el roce entre maestros también sería un acto potencial de trasmisión del virus, por lo que la encomienda que se tiene para los profesores es seguir trabajando en línea mientras el contagio sea latente en áreas de concentración como la de una escuela.

De esta manera, agregó que el magisterio es pieza clave para seguir concientizando a la ciudadanía a base de educación, ya que argumentó “sólo educando a las personas se puede mejorar el ritmo de vida para llevarlo a vivir más sano y respetando el distanciamiento social para ir erradicado a la pandemia”.

