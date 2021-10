Fiscalía de Oaxaca presenta ante Juez a tres probables responsables de homicidio de autoridades municipales de San Martín Peras

-Quedaron en prisión preventiva luego de ser detenidos cuando intentaban huir con el dinero que presuntamente había robado.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 5 de octubre de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) presentó ante el Juzgado de Control a las personas del sexo masculino identificadas como M. A. R., C. A. H. y S. A. P., probables responsables del delito de homicidio doloso calificado en agravio de J. D. M. D. y J. R. C., además de la comisión de lesiones calificadas contra N. L. R., víctimas que se desempeñaban como autoridades municipales de San Martín Peras, cometido el pasado 4 de octubre del año en curso en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, en la región Mixteca.

De acuerdo con la carpeta de investigación 32639/FMIX/HUAJUAPAN/2021, el 4 de octubre de 2021, las víctimas acudieron a una sucursal bancaria ubicada en el centro de Huajuapan de León; aproximadamente a las 12:00 horas, sujetos desconocidos (entre los que se encontraban los imputados) agredieron con disparos de arma de fuego y despojaron de una fuerte cantidad de dinero a la autoridades municipales, incidente en el que privaron de la vida a J. D. M. D. y J. R. C. e hiriendo de gravedad a N. L. R.

Tras la comisión del ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Posteriormente, los asaltantes arribaron a la colonia Las Huertas, donde abordaron una camioneta utilitaria e intentaron darse a la fuga, pero fueron interceptados por elementos de la policía municipal, quienes detuvieron a los tres sujetos, además que recuperaron el dinero que supuestamente había robado.

Luego de ser presentados ante el Juez de la causa, los imputados se acogieron al término constitucional, mismo que fenece el próximo 6 de octubre, quedando en prisión preventiva.

La Fiscalía General garantiza investigaciones exhaustivas, a fin de esclarecer hechos violentos que atenten contra la paz social y el Estado de Derecho.

FOTO: Ilustrativa

