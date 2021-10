Exige CANACO Tuxtepec a gobierno estatal, atender problemáticas para evitar bloqueos

-Con los bloqueos, los más afectados son ellos como comerciantes.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Los bloqueos que han mantenido a Tuxtepec de rehén en los últimos días, sin duda afectan considerablemente a todos los sectores del municipio, en especial al comercial, que ha sufrido con bajas ventas desde el inicio de la pandemia y que al pasar de los meses, poco han incrementado.

Desde el mes de septiembre el municipio ha sido bloqueado en varias ocasiones por organizaciones, pero también por sindicatos de instituciones educativas, lo que sin duda ha afectado al municipio, ante esta situación el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (canaco) Delegación Tuxtepec, Jorge Osorio Velásquez exigió al gobierno del estado a hacer algo, para evitar que estas manifestaciones ocurran y sobre todo afecten al sector comercial.

Pero no solo son los bloqueos, también, señaló Osorio Velásquez que otra situación que les afecta considerablemente es la obra de la rehabilitación de agua potable, que lamentablemente provoca que muchos ciudadanos de municipios cercanos dejen de venir a Tuxtepec a realizar sus compras, ya que hay muchos cierres de vialidades, lo que afecta a los ciudadanos.

Por lo tanto, mencionó el representante de los comerciantes, que esperan que en estos últimos tres meses haya mejores ventas, esto basándose en los años anteriores, ya que además de los programas nacionales como el Buen Fin, habrá eventos en el municipio que ayudarán a reactivar la economía y en el mes diciembre hay circular de dinero por el aguinaldo.

