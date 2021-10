Comerciantes de Tuxtepec paran obra de agua potable por mala logística y caos en el centro

-Se imponen los vendedores, quienes tras manifestar su queja acordaron con los responsables de la obra que los trabajos se realizarán por la noche; supuestamente a partir de este martes.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Enojados ante las molestias que genera la obra de agua potable que se realiza en la avenida Libertad en la ciudad de Tuxtepec, un grupo de comerciantes se organizó para impedir que los trabajos continuaran en el tramo de las calles de Morelos y Matamoros.

La tarde de este martes, los vendedores formales e informales arribaron al punto donde se localizaba la maquinaria que rompía el concreto, casi en la esquina de la calle Matamoros, donde lograron detener el proceso.

Y es que los comerciantes están hartos de las afectaciones económicas que la obra ha dejado por la mala planeación, pues a pesar de que la empresa constructora da aviso al ayuntamiento sobre las calles que va a intervenir, la autoridad no da aviso a la población; además, la comisión ciudadana de comerciantes también desconocía la nueva ruta de la obra.

El comerciante Daniel Santinelli, representante de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, señaló en entrevista, que se unió al llamado del empresario Uriel Téllez Reyes y a un grupo de comerciantes, quienes están a favor del desarrollo del municipio, pero no de los daños que una obra les pueda ocasionar en una época tan complicada a consecuencia de la pandemia.

Al calor de la inconformidad, los afectados dialogaron con los responsables de la obra ejecutada por la Comisión Estatal de Agua, con quienes se llegó al acuerdo de efectuar trabajos por la noche, a partir de este martes, supuestamente.

Santinelli explicó que los representantes de la obra reconocieron las afectaciones, por lo que no se opusieron a aceptar un nuevo horario de trabajo para evitar más.

Por lo que los trabajos comenzarán por las noches a partir de este martes a partir de las 21:00 horas y durante el día, dejarán limpio para una mayor movilidad al ingresar al primer cuadro de la ciudad.

En caso de que no cumplan con lo acordado tomaran otras represarías, ya que no se dejaran engañar, sentenció Daniel Santinelli.

