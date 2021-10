Bloqueos desquician la entidad mientras gobernador de Oaxaca pasea en Veracruz

-Este lunes y martes se registra al menos una decena de bloqueos en distintas regiones y en la capital del estado, sin que haya autoridad que los controle.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El estado de Oaxaca está sumido en bloqueos carreteros y la capital colapsada también por bloqueos en varios puntos, a pesar de la molestia de la ciudadanía, el Gobernador Alejandro Murat subió la mañana de este martes un video en el que iba a correr 5 kilómetros en el Puerto de Veracruz, por su parte el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín no ha dicho nada sobre el problema que existe con los trabajadores del área de recolección.

Los problemas que no se están siendo atendidos de parte del Gobierno del Estado tiene que ver con varios sub sistemas de educación media superior, quienes piden el pago retroactivo por el aumento salarial que se aprobó para este año, esto ha provocado bloqueos en las regiones de la cuenca del papalaopan y en el istmo de Tehuantepec.

Todo esto ha dejado a más de 40 mil estudiantes del Colegio de Educación de Ciencia y Tecnología de Oaxaca (CECYTEO), del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (COBAO) y del Instituto de de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (IEBO) sin clases, ya que cada uno de los sindicatos se encuentran en paro de labores hasta que se les realice el pago que están exigiendo.

En lo que se refiere al tema municipal de Oaxaca de Juárez, son los trabajadores del Sindicato Independiente 3 de marzo, los que han bloqueado al menos 12 puntos de la capital, ellos exigen que el gobierno de García Jarquín se regularice con el pago de combustible, renta y mantenimiento de las unidades recolectoras, así como la entrega de herramientas para que puedan realizar sus labores.

Estos bloqueos han dejado sin servicio urbano a la ciudad de Oaxaca, lo cual ha provocado que cientos de usuarios tengan que caminar varios metros, además de las afectaciones viales que los bloqueos están generando, mientras la ciudadanía sufre la falta de atención de las autoridades estatales y municipales, tanto el Gobernador como el edil capitalino se encuentran ausentes, incluso en grupos y redes sociales circula una entrevista imagen de “se busca” con la imagen de García Jarquín.

