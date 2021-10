Aumentan expectativas de repunte económico para el Mercado Central de Tuxtepec

-Tras el cambió del semáforo epidemiológico a color verde y las próximas fechas de Día de Muertos, abrirán al cien por ciento locales del Mercado.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Con el cambió de color del semáforo epidemiológico crecen las expectativas para los comerciantes del Mercado Central de Tuxtepec, luego de sufrir una de sus perores crisis durante este año a causa del covid, pues se vislumbra crecimiento económico ante las próximas fechas de día de muertos.

El representante de los locatarios del Mercado Central, Daniel Santinelli comentó en entrevista qué ante el cambio de semáforo epidemiológico, se espera abrir los 85 locales con los que cuenta el inmueble, esto quiere decir que nuevamente estará funcionando al cien por ciento este lugar, además de que ante el color verde del semáforo, permitirá una afluencia aún mayor a lo que normalmente se permitía por pandemia.

Dijo que de los 63 comerciantes que conforman el padrón de locatarios algunos tienen dos o hasta tres locales y que después de una asamblea que se llevó a cabo la noche de este lunes, acordaron permisos para vender fuera del mercado por las próximas fechas de finales de octubre y principios de noviembre, en el festejo del día de los muertos.

Santinelli detalló que si bien el Mercado no luce con buen aspecto ante varias cortinas cerradas, estas serán nuevamente abiertas, además de que aseguró que al interior del inmueble se puede encontrar todo tipo de artículos para estas fechas, cumpliendo los protocolos de salud correspondientes ante la pandemia de covid.

Finalmente dijo que aunado a esta oportunidad, recientemente inauguró un negocio propio de comida, el cual invitó a visitar de lunes a sábado de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y aprovechar de todo lo que se puede encontrar en el Mercado Central con el lema “Consume Local”.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario