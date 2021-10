Anuncian en Tuxtepec Extreme Motocross Freestyle & BMX 2021

-Se espera que haya una derrama económica en los prestadores de servicios

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será el próximo sábado 30 de octubre que se realice en el municipio de Tuxtepec Motocross Freestyle & BMX 2021, evento que busca reactivar la económica del municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan.

Serán 6 riders del motocross profesional y de talla internacional los que se presenten en este espectáculo que será en el Lienzo Charro de Tuxtepec, y en donde se espera un show de 2 horas, iniciando a las 8 de la noche.

Se espera que asistan, en caso de que el semáforo esté en verde, alrededor de 3 mil personas, si el semáforo regresa a amarillo, sería un 75% de la ocupación, y así sucesivamente, por lo que esperan que el semáforo siga en verde para que asistan las 3 mil personas que caben en este recinto.

Entre los participantes estarán Johan Nungaray y Erick Ruiz, así como Johnny Palafox y el Frances Alain Fenollar, quienes realizarán sus acrobacias en el lienzo charro, mismos que será adaptado con rampas y recibidores para los saltos en motos y en bicicletas.

Un día antes de que se realice el evento, habrá un desfile por la avenida independencia en donde participarán clubes de motociclismo y ciclismo, partiendo del Parque La Piragua al Parque Juárez, siendo en este punto en donde los pilotos firmen autógrafos.

La preventa será en la tienda de conveniencia “Lores” o con los patrocinadores del evento y tendrá un costo de 200 pesos.

