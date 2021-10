Afirma Salomón Jara seguir contribuyendo a la democracia en Oaxaca, si no es candidato de MORENA

-Señaló que Oaxaca no está para tener gobiernos improvisados, porque luego resultan ser un fracaso.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Senador de la República Salomón Jara Cruz, manifestó que en caso de salir beneficiado con la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca será agradecido, en caso contrario, dijo que seguirá contribuyendo a la democracia, a la justicia y a que haya bienestar en la entidad.

Refirió que MORENA es un partido grande y fuerte en Oaxaca, además comentó que no es un político improvisado, que trae una herencia de lucha de izquierda desde hace muchos años, asimismo indicó que la entidad no está para tener gobiernos improvisados que luego resultan ser un fracaso.

Jara Cruz dijo confiar en que el resultado de la encuesta que se realice para elegir al abanderado o abanderada de MORENA al Gobierno de Oaxaca sea positivo, ya que será una encuesta abierta, refirió que va muy bien, por lo que espera salir favorecido para ser el candidato de MORENA al Gobierno de Oaxaca por segunda ocasión.

Esta declaración la hizo en la conferencia de prensa en la que dio a conocer que se realizará la “Consulta a Oaxaca”, en la que se preguntará a la población cuáles son las necesidades más apremiantes del estado, sobre el recurso y su origen que se utilizará para realizar dicha consulta, el Senador respondió que será un esfuerzo de los diputados locales en cada uno de sus distritos.

Además negó que con este ejercicio se esté promocionando su imagen de cara a la encuesta para elegir al candidato o candidata de MORENA, ya que reiteró que es un esfuerzo conjunto entre los legisladores locales de su grupo político y de él, aunque hay quienes señalan que esa es la intención de realizar la consulta.

