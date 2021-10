Vamos por la ratificación de mandato afirma Diputado Federal Armando Contreras Castillo

-El Diputado refirió que la revocación de mandato es una legislación trascendente de la 4T.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En gira por la Ciudad de Ixtepec y el Municipio de El Espinal Oaxaca, el Diputado Federal de MORENA Armando Contreras Castillo, informó a dirigentes y simpatizantes del partido, sobre el proceso para participar en la Revocación de Mandato, y así lograr la ratificación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al reunirse con Rosendo Serrano Toledo y Fernando Velásquez Enríquez, dirigentes de Morena en Istmo de Tehuantepec, Armando Contreras destacó la importancia de trabajar en equipo para seguir fortaleciendo al Movimiento de Regeneración Nacional y las tareas a realizar.

“El primer requisito es cumplir con las firmas para solicitar la realización de ese ejercicio democrático, posteriormente promover la votación a favor de la continuación del presidente hasta terminar su mandato”, destacó, por su parte los asambleístas aprobaron recabar las firmas de respaldo durante el periodo que comprende del 15 de octubre al 30 de noviembre, y que en Oaxaca se viva en una democracia plena que asegure el bienestar de la población.

Posteriormente a invitación de Esperanza Benítez y la dirigencia de Morena en El Espinal, municipio del Istmo de Tehuantepec Oaxaca, el Diputado Armando Contreras Castillo participó en la reunión informativa con la estructura organizativa, ahí dijo que es importante la participación de todos los militantes y simpatizantes de Morena, para continuar con la transformación del país en unidad.

“Es un paso importante para la democracia, es muy importante cumplir con este compromiso con el pueblo de México para dejar precedente que el pueblo pone y el pueblo quita y también demostrar que nuestro movimiento tiene la fuerza para hacer cumplir la Ley en nuestro país”, finalizó, sobre la invitación a participar en el próximo proceso electoral para elegir al Gobernador de Oaxaca, manifestó que se trata de una elección fraterna del candidato de Morena por medio de una encuesta y que el que salga avante su primera tarea será la unidad del movimiento.

