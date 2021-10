Trabajadores del SUTIEBO toman la Delegación Fiscal en Tuxtepec

-Exigen que el gobierno de respuestas a sus peticiones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes como parte de sus movilizaciones a nivel estado, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (SUTIEBO) tomaron la Delegación Fiscal en Tuxtepec, para exigir al gobierno del estado, algunas peticiones entre las que destacan que ya no haya descuentos injustificados a sus salarios.

En entrevista, el Delegado Sindical de la región de la Cuenca del Papaloapan, Nahúm Hernández, dijo que en la pasado quincena del 15 de septiembre, les llegó un descuento de alrededor de 500 pesos a su nomina, con el argumento de que era un nuevo descuento, sin embargo tras una reunión, acordaron que ya no habría estos descuentos a los trabajadores, sin embargo volvió a ocurrir y esta vez fue de alrededor de mil 200 pesos.

Agregó que ellos en comparación con otros trabajadores de escuelas de nivel medio superior, son los que menos ganan, por lo que seguirán manifestándose hasta que les repongan este dinero, pero además para que les paguen lo justo tras el aumento salarial que tuvieron que aplicarles desde el inicio del año, y que hasta el momento no se ha dado.

En la región son alrededor de 250 los trabajadores que están siendo afectados, por lo que seguirán manifestándose en la Delegación fiscal de Tuxtepec, así como en la de Cosolapa, y en otras regiones como en el Istmo de Tehuantepec, la Cañada, la Costa y Los Valles Centrales, en donde hay más trabajadores concentrados para que la presión sea mayor.

