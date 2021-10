SUTIEBO se manifiesta en Oaxaca, bloquea carretera en el Istmo, toma oficinas en Oaxaca y Tuxtepec

-Están en desacuerdo a un descuento que les pretenden realizar y piden el pago del aumento salarial



Jorge Acevedo



Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como lo habían anunciado, este lunes el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca (SUTIEBO), se manifestaron en varias regiones de la entidad, para dar a conocer su desacuerdo a un descuento que les pretenden realizar.



En la región de los valles centrales se manifestaron en el complejo de Ciudad Judicial, en dónde los trabajadores portaban pancartas que decían: “no más violación al CCT SUTIEBO, regresen el gravamen impuesto, paguen el aumento salarial del 4.3 por ciento“, “alto a las violaciones laborares” y “sr. Gobernador solicitamos su intervención para una pronta solución”.



En la Cuenca del Papaloapan tomaron la Delegación Fiscal de Tuxtepec, mientras que en la región del Istmo, instalaron un bloqueo en la carretera 185 en el tramo La Ventosa–Tehuantepec, situación que provocó molestia en los automovilistas que diario circulan por esa zona de la entidad.



Es importante mencionar que esta manifestación se suma al que realiza el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (STSCECYTEO) y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (SUTCOBAO), situación que ha provocado un colapso en el sistema de educación media superior en la entidad.

