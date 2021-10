STSCECYTEO se manifiesta en Oaxaca, exigen pago de retroactivo al aumento salarial

-Señalan que el monto es de 20 millones de pesos y es la federación la que no ha aportado la parte que le corresponde.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (STSCECYTEO), realizan una manifestación a nivel estatal, para exigir al Gobierno del Estado, el pago del incremento salarial que se pactó para este 2021, mismo que a la fecha no les han pagado.

En conferencia de prensa el Secretario General STSCECYTEO Rodolfo Alfonso Reyes López, comentó que el pago retroactivo corresponde del primero de febrero de 2021 al 31 de enero de 2022, señaló que en esta situación se encuentran más de mil 350 trabajadores sindicalizados y otro número considerable de interinos.

Refirió que la la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECYTEO), les ha informado que el pago no se ha hecho por falta de recursos que provienen del Gobierno Federal, asimismo aclaró que el Gobierno del Estado si ha cumplido con la aportación que le corresponde.

Reyes López comentó que su molestia se debe a que el Director General del CECYTEO Gustavo Marín Antonio, no se ha preocupado en buscar el recurso que hace falta para que se les pague el rertoactivo del aumento salarial, monto que es de aproximadamente 20 millones de pesos, de los cuales le 50 por ciento le corresponde a la federación y el resto al Gobierno del Estado.

Este paro de labores afecta a más de 20 mil estudiantes en todo el estado de Oaxaca, a quienes el dirigente sindical les pidió una disculpa por dejarlos sin clases, sin embargo precisó que esta acción la tenían que hacer ante la falta de atención y respuesta de parte de las autoridades, con relación al pago de un derecho que les corresponde.

En la jornada de protesta de este lunes, tomaron las oficinas de la dirección general ubicadas en la colonia reforma de la ciudad capital, además al paro de labores se sumó el plantel que se ubica en el municipio de Valle Nacional en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario