Sindicato 3 de marzo inicia paro de labores y bloquea calles en centro de Oaxaca

-Exigen herramientas, pago de renta y combustible para unidades de recolección de basura.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes trabajadores del Sindicato Independiente 3 de marzo del ayuntamiento capitalino, iniciaron un paro de labores e instalaron un plantón frente al palacio municipal, para exigir el pago de combustible y herramientas de trabajo, por este paro de labores el servicio de recolección de basura no se realizó.

El Secretario General Pablo Gómez, comentó que en el paro participan alrededor de mil 500 trabajadores del área de limpia pública, quienes piden además del pago de combustible para las unidades y herramientas de trabajo, también dijeron no tener certeza del pago de sus salarios, ya que la administración de Oswaldo García Jarquín se encuentra en los últimos meses.

Los sindicalizados mencionaron que además de que el ayuntamiento no paga el combustible para los camiones recolectores, en varias ocasiones el servicio se ha suspendido porque no se hace el pago de la renta de las unidades, motivo por el cual también piden que este pago se realice en tiempo y forma.

Es importante recordar que el pasado viernes 1 de octubre los trabajadores también se manifestaron y dijeron que el edil capitalino no los quiere atender, en esa ocasión fueron citados a una reunión a las once de la mañana y nunca fueron atendidos, motivo por el cual realizaron una asamblea y determinaron iniciar este paro de labores.

Al igual que en aquella ocasión, este lunes tampoco fueron atendidos por García Jarquín, por tal motivo iniciaron un bloqueo en las esquinas de Crespo con Independencia y Crespo con Morelos, en el centro histórico de la capital, para ejercer mayor presión y así sean atendidos por las autoridades municipales.

