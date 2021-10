Por segundo año consecutivo, Aleida Ruiz Sosa es nominada Premio Internacional de la Paz Infantil

-La fundación KidsRights nominó a 25 jóvenes mexicanos, cinco de ellos son del estado de Oaxaca.

Daniel Avendaño

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Aleida Ruiz Sosa es el nombre de la joven oaxaqueña destacada en ballet clásico y autora de la colección de cuentos “7 ARCOIRIS Stories con perspectiva de género”, quien por segundo año consecutivo es nominada al Premio Internacional de la Paz Infantil, organizado por la fundación KidsRights.

Aleida creó y dirigió la campaña ‘Por un digno Período de las mujeres privadas de libertad’, que promueve el uso de las copas femeninas, una ecológica y alternativa sostenible, Aleida ha impartido múltiples clases y charlas, tanto en línea como presenciales.

Ella anhela que la violencia contra la mujer, niñas y personas vulnerables se erradique, para ello participa en acciones humanitarias, asimismo una de sus banderas de lucha es la de terminar con el matrimonio forzado en el que menores de edad son obligadas y que en la mayoría de los casos es avalada en las comunidades.

Fernanda es otra joven oaxaqueña que con 14 años de edad está nominada, ella tomó la iniciativa de la Asociación Civil Hogar de la Familia Oaxaqueña AC, que consiste en la creación del proyecto “Todos por un Mundo Sustentable”, asimismo, Lisette está nominada por Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado Oaxaca.

El Premio Internacional de la Paz para los Niños se otorga anualmente a un menor de edad, cuyos actos valientes o notables han marcado una diferencia en la lucha contra los problemas que afectan a los niños de todo el mundo.

El ganador recibe la estatuilla ‘Nkosi’, que muestra cómo un niño pone el mundo en movimiento, además se invierte un fondo para proyectos de 100 mil euros en proyectos que estén estrechamente relacionados con el área de trabajo de los ganadores en su país de origen, entre los ganadores de este premio destaca Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz en 2014 .

Aleida es una de los 25 jóvenes nominados en México junto con ella también están: Viviana quien creó “BREATHE”, un proyecto que se ocupa de la violencia escolar y desarrollar un entorno seguro y controlado, Diego fue designado para difundir los derechos de la niñez y la adolescencia del estado de Hidalgo.

Alessandra Anahí es nominada por el Sistema para el Desarrollo Integral del Estado de San Luis Potosí, Maya inició un proyecto para enseñar inglés a primero, segundo y tercer grado en la escuela primaria, Stephanya ha impartido charlas, talleres y conferencias a jóvenes de comunidades indígenas sobre los derechos de la niñez.

Ricardo ha sido parte de múltiples organizaciones y redes de apoyo como UNICEF México y el DIF de Celaya, Jaime ayuda a los jóvenes a salir de la adicción a las drogas; para conocer a los nominados, ingresa al siguiente link: https://kidsrights.org/advocacy/international-childrens-peace-prize/nominees/

