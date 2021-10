Organización proyecta Corredor Ecoturístico en la Cuenca

-La OMCI pretende impulsar el ecoturismo en San Miguel Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán y San José Independencia, buscando el crecimiento económico para más de 59 mil habitantes de la zona.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – La Organización Mexicana de Comunidades Indígenas (OMCI) dio a conocer que planteará al gobierno del estado un proyecto ecoturístico en la región de la cuenca del Papaloapan que incluya a los municipios que convergen con el vaso de la presa Miguel Alemán.

El dirigente de la organización, Marco Antonio Gómez Torres, señaló en entrevista que el fin es impulsar la economía de más de 59 mil indígenas por medio del turismo, tomando como escenario el vaso de la presa y sus alrededores.

Antonio Gómez, aseguró que en las comunidades se cuenta con toda la infraestructura para ofrecer a sus visitantes una gran variedad de gastronomía, paisajes, artesanías y espacios recreativos que fortalecerán el crecimiento económico de estas zonas conocidas como la mazateca baja en Oaxaca de los cuales serán beneficiados alrededor de 59 mil indígenas.

Dijo que las vías de comunicación del estado de Veracruz se puede garantizar una afluencia elevada a estos tres municipios, pero sin duda es indispensable el apoyo del gobierno del estado, ya que es un sector que fue explotado por muchos años y que hoy requiere de proyectos que aumenten y garanticen una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

