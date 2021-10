Necesario reforzar las medidas de prevención para mantener a Oaxaca en semáforo color verde: SSO

-Entra en vigor el color verde del semáforo epidémico, del lunes 4 de octubre al domingo 17 del mismo mes

-Esta semana se aplicaron 56 mil 302 vacunas en la lucha contra la pandemia; además, hay un acumulado de 77 mil 433 casos y 87 desafortunados decesos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 03 de octubre de 2021.- Con base en el “Lineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones COVID-19” emitido por el Gobierno Federal, Oaxaca transitará a color verde este lunes 4 de octubre hasta el domingo 17 del mismo mes, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En representación del titular de los SSO, Juan Carlos Márquez Heine, la enlace de la Coordinación General de Jurisdicciones Sanitarias de la dependencia, Ana Laura Camacho Jiménez, al presentar el resumen semanal actual de la emergencia sanitaria en la entidad, precisó que el cambio de la semaforización significa que el riesgo es bajo.

Sin embargo, aseveró, que el cuidado debe ser el mismo, “no debemos relajar las medidas preventivas ya que la pandemia se mantiene activa en la entidad, con nuevos ingresos hospitalarios, contagios y defunciones”, aclaró.

Debido a que, en el período comprendido del 26 de septiembre al 2 de octubre, el territorio oaxaqueño registró un acumulado de 77 mil 433 casos confirmados del SARS-CoV-2, observando un aumento con respecto a la semana anterior, al pasar de mil 867 a mil 921 registros esta semana, puntualizó.

Agregó que referente a la ocupación de la red médica para la atención de pacientes con esta patología respiratoria, el promedio fue de 52.6% de manera general.

Asimismo, lamentó que durante esta semana se reportaron 87 desafortunados decesos a causa de este coronavirus.

La funcionaria precisó que, respecto a la Estrategia de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, durante los últimos siete días se aplicaron un total de 56 mil 302 dosis en la lucha contra la pandemia.

De las cuales, dos mil 347 vacunas de la farmacéutica Sinovac y 480 de AstraZeneca se otorgaron en la Costa, 12 mil 228 biológicos de Pfizer-BioNTech en el Istmo de Tehuantepec, en tanto, en Valles Centrales fueron 41 mil 202 de AstraZeneca y 45 inmunológicos aplicados en el Consejo de Tutela para Menores Infractores en el Estado de Oaxaca.

En su mensaje, recordó a la población que, “aunque hayamos recibido la vacuna contra esta enfermedad, debemos seguir con todas las medidas preventivas, como el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos, mantener la sana distancia y evitar acudir a lugares concurridos y espacios cerrados con poca ventilación”.

Camacho Jiménez advirtió que está comprobado que a mayor movilidad de la población se incrementa la propagación del virus, por ello, recalcó que mantener a Oaxaca en el semáforo epidemiológico color verde depende de toda la población.

Con disciplina y responsabilidad se podrá avanzar hacia la nueva normalidad y no generar una nueva ola de contagios que ponga al límite la saturación hospitalaria, ¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos!, concluyó.

