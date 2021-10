Muere tesorero de San Martín peras, tras asalto en Huajuapan

-El regidor de hacienda y el síndico municipal resultaron heridos gravemente.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca. – Este lunes tras un asalto a mano armada luego de hacer un retiro en el banco Santander de la ciudad de Huajuapan, murió el tesorero municipal de San Martín Peras, Juan Manuel Mendoza Diego.

De la misma manera se reportan heridos de gravedad el regidor de Hacienda Nicolás López Rivera y el síndico, Juan Ramírez Cruz.

Luego del llamado de auxilio elementos de la Policía Municipal de Huajuapan y de la Policía Estatal, implementaron un operativo por las principales calles de la ciudad.

De acuerdo a las primeras versiones de las autoridades municipales de San Martin Peras, los asaltantes se acercaron para quitarles una mochila en donde cargaban el dinero que acababan de retirar y que presuntamente serían las participaciones municipales de esa comunidad.

Posteriormente los asaltantes fueron perseguidos hasta la colonia Del Valle, en donde lograron ser detenidas tres personas, quienes son señalados como los presuntos responsables del asalto.

El asalto ocurrió en la calle Hidalgo, en el centro de Huajuapan a una calle del Palacio Municipal.

Por su parte la Fiscalía General de Oaxaca, confirmó la detención de 3 personas quienes fueron trasladas a la Vicefiscalía de Justicia en la Mixteca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario