Inician a distancia, talleres en la Casa de la Cultura de Tuxtepec

-Regresarán a talleres presenciales, cuando haya condiciones



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes iniciaron los talleres en la casa de la Cultura de Tuxtepec, Víctor Bravo Ahuja, y al igual que el año pasado, son a distancia para no poner en riesgo a la salud de los maestros y alumnos.



La directora de la institución Marie Clare Chávez, señaló que estos talleres terminan en el mes de junio del próximo año, sin embargo en esta ocasión van a trabajar por proyectos es decir que los talleres serán divididos para enfocarse en proyectos como rescate de la tradiciones de Días de Muertos y el rescate de las tradiciones decembrinas.



La directora puntualizó, que por el momento serán en línea pero se espera que cuando haya las condiciones en el municipio de Tuxtepec se puedan dar los talleres de manera presencial, pero antes tendrían que tomar en cuenta todos los aspectos debido a que los estudiantes tocan instrumentos y tendrían que quitarse el cubrebocas, bailan y tienen contacto con otros menores, además de que no están vacunados, “hemos planeado el cómo hacerlo, pero si tenemos que estar en semáforo verde a nivel municipal”, dijo.



En esta ocasión se inscribieron 250 estudiantes, cantidad similar a la del año pasado, sin embargo en algunos talleres hay espacio para más estudiantes, como es el caso de pintura infantil y dibujo, iniciación musical, así como ritmos latinos, además de que tienen un taller especial y que será enfocado en rescatar tradiciones sotaventinas, y solo estará hasta el mes de diciembre e inicia la próxima semana.

