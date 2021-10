IEEPO felicita y reconoce labor de la SEP en el centenario de su creación

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, destacó que en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se fortaleció el trabajo coordinado con la SEP.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 3 de octubre de 2021.- El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villarreal y docentes de diferentes niveles educativos, expresaron su felicitación a la Secretaría de Educación Pública (SEP), con motivo del centenario de su creación, acontecimiento que enaltece la labor que realiza al servicio del pueblo de México con educación pública, gratuita y laica.

Fue el 3 de octubre de 1921, que mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se creó la Secretaría de Educación Pública cuya titularidad asumió el oaxaqueño José Vasconcelos Calderón el 12 de Octubre del mismo año.

Con motivo de esta fecha, el director general del IEEPO, destacó que en la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa se fortaleció el trabajo coordinado con la SEP, el magisterio, madres y padres de familia para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad con la entrega de equipamiento escolar, el fortalecimiento de servicios educativos y la aplicación eficiente de programas y acciones en este rubro.

También, supervisores, supervisoras, directores, directoras, maestras y maestros oaxaqueños se sumaron a la conmemoración de los primeros 100 años de la SEP y expresaron su reconocimiento a una de las instituciones más importantes del país, ligada al desarrollo y garante de la educación del pueblo mexicano, de la cual ellos forman parte con su labor en las escuelas.

A través de un video, las supervisoras Petra Grindelia López Hernández, de Educación Especial y Leticia Margarita Agustín Bautista, así como el supervisor Javier Hernández Santiago junto con los directores de la Escuela Secundaria General “Leyes de Reforma”, Armando Cruz Cortés; de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo”, Pracedis Fuentes García y del Jardín de Niños “Juan Ruiz de Alarcón”, Laura Silva Ramírez; enviaron mensajes de felicitación a la SEP.

También, los maestros Nely Johana Bautista Benítez y David Ramírez Jiménez, intérprete de Lengua de Señas Mexicana, resaltaron que desde su función en las aulas, junto con la SEP las y los docentes han contribuido para garantizar la enseñanza.

“Forjamos juntos a los jóvenes que fortalecen esta gran nación mexicana”, “la educación es la piedra angular del desarrollo de nuestro país”, “garantizamos el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de México”, “me siento orgulloso de formar parte”, fueron algunos de los mensajes.

Por su parte, la SEP afirmó que una de las prioridades es lograr un trato digno para las maestras y maestros, quienes son el pilar del Sistema Educativo Nacional.

