Frente a palacio nacional, habitantes de Lachitá denuncian a Salomón Jara de estar detrás del conflicto

-Los manifestantes piden una reunión con el Presidente López Obrador para que les entreguen los recursos del ramo 28 y 33.

Graciano Gómez

Ciudad de México.- Un grupo de habitantes y autoridades de Santo Tomás Lachitá, perteneciente al municipio de San Melchor Betaza, se manifestaron frente a palacio nacional en la capital del país, para denunciar ante el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que el presidente municipal se niega a entregarles los recursos de los ramos 33 y 28.

Además aprovecharon para denunciar públicamente que es el Senador Salomón Jara, quien es originario de San Melchor Betaza, de no permitir que se les entreguen los recursos, aún cuando el Presidente López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que se debe privilegiar a los que menos tienen.

En su manifestación portaban cartulinas que decían: “las agencias municipales y de policía exigen la repartición justa y equitativa de los recursos municipales”, “exigimos que el Senador Salomón Jara saque las manos del ayuntamiento de San Melchor Betaza”, “fuera los caciques impuestos por el Senador Salomón Jara”.

Es importante recordar que a principios del mes de septiembre los habitantes de la comunidad instalaron un bloque en los accesos, para ejercer presión a las autoridades del Gobierno del Estado para que se les entregaran los recursos, ha pasado un mes de esto y hasta el momento no han tenido respuesta, por ello es que decidieron manifestarse frente a palacio nacional en la Ciudad de México.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario