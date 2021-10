Exige Antorcha alto a la abusiva campaña que AMLO orquesta desde el poder presidencial

-Exigen que el Presidente no calumnie a millones de mexicanos antorchistas

Redacción

Ciudad de México.- El Movimiento Antorchista Nacional le exigió al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador que deje de calumniarlo y que detenga la abusiva campaña que orquesta desde el poder presidencial, ya que en su visita a Huauchinango, Puebla dijo que la organización “estaba acostumbrada a que se les entregaran apoyos de manera directa” y que se “quedaba con los apoyos”.

El vocero de la organización Homero Aguirre Enríquez, mencionó que las entregas de las ayudas las hacían los trabajadores del Gobierno Federal, además dijo que el Presidente no presentó ninguna prueba y solo se vale de su investidura para atacar a una organización que le exige que cumpla sus promersas de ayudar a los millones de mexicanos que siguen en la pobreza.

Fue este domingo cuando el Presidente se enfureció cuando un grupo de ciudadanos de la zona y de estados cercanos, acudió al evento para reclamarle que el gobierno no les había ayudado con nada tras el paso del huracán Grace, que dejó zonas completamente desechas, el vocero refirió que entre los manifestantes no había simpatizantes antorchistas.

Asimismo indicó que los manifestantes se metieron al recinto donde se realizaba el evento, para exigir apoyos, ya que con la desaparición del FONDEN se complicó la entrega de ayuda, ya que señalan que los “Servidores de la Nación” solo apuntan “casa por casa” a gente que votó por MORENA en las elecciones.

Juan Celis Aguirre, líder de Antorcha en Puebla, afirmó que “nosotros le exigimos al presidente de México que deje de mentir en sus conferencias de prensa y que deje de calumniar al Movimiento Antorchista. Sus declaraciones son irracionales, producto del coraje que le causa ver que la gente que antes lo recibía con aplausos ahora se manifiesta en sus eventos exigiendo que su gobierno se ponga a trabajar y a ayudar a las familias humildes que perdieron casa, cosecha, caminos, escuelas y todo, debido a un fenómeno natural”.

“Nosotros no asistimos al evento en Huauchinango. Su calumnia es una forma de sacar su ira. Lo que vemos en los videos que subieron los medios es que mucha gente, alguna que incluso dice que era morenista y lopezobradorista, ahora le reclama que no hay ayuda ‘casa por casa y de manera directa’, como el presidente prometió. Por esta razón, como todos los mexicanos, porque tenemos derecho a hacerlo, le exigimos a López Obrador que trabaje y que ayude a la gente humilde que tras el huracán perdió todo. Eso es lo que el país necesita”, concluyó el líder.

Homero Aguirre remarcó que “ya pasaron tres años del actual sexenio y ahora hay más pobres que nunca, eso no es culpa de Antorcha ni de las organizaciones sociales a las que el presidente ha perseguido, sino de las políticas equivocadas y demagógicas que lleva a cabo AMLO. Como siempre, el presidente desvía la agenda pública y busca culpables para evitar rendir cuentas de su mala administración al frente del país”.

“Los mexicanos que, en uso de nuestro derecho constitucional a organizarnos, formamos parte del Movimiento Antorchista, le exigimos al presidente de la República que detenga sus calumnias contra un grupo de mexicanas y mexicanos que merece respeto y apoyo para resolver sus problemas por parte de la autoridad federal”, dijo el vocero antorchista.

