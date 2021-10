Demanda 64 Legislatura pago inmediato de bonos a personal afiliado al STEUABJO

San Raymundo Jalpan Oax, 3 de octubre de 2021.- La LXIV Legislatura exigió al gobierno del Estado de Oaxaca garantizar el total cumplimiento de los derechos laborales a las personas afiliadas al Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (STEUABJO).

Solicitó al titular del Poder Ejecutivo estatal y a la Secretaría de Finanzas (Sefin), ejecutar a la brevedad el pago de los bonos relativos a los programas de calidad y eficiencia y del 2%, al personal miembro de dicha gremial

En días pasados, personal afiliado al STEUABJO realizó diversas manifestaciones, movilizaciones y bloqueos en la capital oaxaqueña, para exigir el pago de los bonos adeudados desde el mes de abril.

Mediante un punto de acuerdo, el Parlamento Local aprobó exhortar a la autoridad dar cumplimiento con este logro laboral, sin ejercer actos de presión en contra de las personas demandantes.

De esta forma la Diputación Local defiende los intereses laborales de este sector, ya que la retención de dicho recurso representa una violación a los derechos reconocidos de los y las trabajadoras ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado.

El exhorto fue presentado por los y las legisladoras integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y avalado por el Pleno como de urgente y obvia resolución.

