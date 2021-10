Con mercadito “Mal de amores”, emprendedores y artesanos buscan reactivar la economía de valles centrales

-Las organizadoras mencionaron que continuarán realizando este tipo de actividades para apoyar la economía local.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este domingo se realizó la primera edición del “Mercadito mal de amores” en el que participaron emprendedores, quienes exhibieron sus productos, esto con el objetivo de reactivar la economía y apoyar a emprendedores a comercializar los artículos que elaboran.

La sede del evento fue la calle Siracusa del municipio de Santa Lucía del Camino, en dónde artesanos y emprendedores exhibieron sus productos a las personas que acudían a ese lugar, los organizadores agradecieron el apoyo del Diputado Local Electo Luis Alberto Sosa Castillo y el Diputado Local en funciones Luis Alfonso Silva Romo.

Los legisladores invitados hicieron un recorrido por cada uno de los puestos, que se instalaron en el patio de una vivienda, ya que de esta manera se disminuyen gastos como el de rentar un lugar, asimismo las organizadoras dijeron que seguirán realizando este tipo de eventos para apoyar la economía local y a los emprendedores.

Entre los productos que se exhibían había algunos de madera con un mecanismo que los hacía móviles, también Ana Chasari, una de las organizadoras, mostró las bolsas artesanales que comercializa, mismas que son elaboradas por reclusos del penal de Tanivet, ayudando así a la economía de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

También habían emprendedores que vendían playeras bordadas, dichos bordados son elaborados a mano, además otro emprendedor vendía playeras serigrafiadas con detalles relacionados con el estado de Oaxaca, una de ellas tenía impresa la frase “parió” que es tan características de la región de los valles centrales.

Finalmente hicieron un llamado a la población a “consumir local”, ya que de esta manera se reactiva la economía y se ayuda a los emprendedores y artesanos, quienes elaboran autenticas obras de arte, como los alebrijes, que también se exhibieron en el mercadito “Mal de amores”

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario