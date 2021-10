CIPO-RFM exige justicia por asesinato de Gustavo Cruz Mendoza ocurrido en 2019

-Además piden el esclarecimiento de 40 crímenes más, 10 de ellos dijeron, cometidos en el gobierno de Alejandro Murat.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este lunes el Consejo indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), bloquearon la calzada Porfirio Díaz a la altura de la fuente de las 8 regiones, para pedir justicia por el asesinato de Gustavo Cruz Mendoza, quien fue privado de la vida en un ataque armado el 20 de enero de 2019.

Además piden que se esclarezcan el asesinato de 40 de los integrantes de la organización, de los cuales señalan diez se han cometido en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, además piden que se resuelvan varias demandas que tienen con relación a apoyos y obras de infraestructura social que hasta el momento no se han cumplido.

Los manifestantes partieron de la fuente de las ocho regiones hacia las oficinas de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en dónde dijeron van a instalar un plantón por tiempo indefinido, hasta que el gobierno del Estado les cumpla sus demandas.

Es importante mencionar que esta manifestación coincidió con un bloqueo que realizó la organización 23 de Octubre en las instalaciones del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa (IOCIFED), para demandar los acuerdos que se han firmado en reuniones previas.

