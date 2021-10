Atascada obra del centro de Salud de San Bartolo, aún no liberan el recurso

-Habitantes podrían manifestarse una vez más, para exigir la liberación del recurso



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar del compromiso de las autoridades en que en Septiembre se retomarían los trabajos de la construcción del centro de salud de San Bartolo, ya que empezarían a liberar parte del recurso correspondiente, hasta el momento no ha ocurrido, lo que ha provocado que la obra esté estancada.



El Agente de la Comunidad de San Bartolo, Paulino Soto, informó que había el compromiso de que en el mes de septiembre y en los siguientes 3 meses, la Secretaría de Finanzas, estaría entregando de manera proporcional el recurso hasta sumar los 18.5 millones de pesos y así continuar con la obra, sin embargo no fue así.



Puntualizó que van a esperar dos semanas más ya que les informaron del deceso de uno de los integrantes de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) y quien estuvo en la firma de este convenio que se realizó el pasado 9 de agosto, por lo que van a esperar y de no haber respuesta, estarían manifestándose, ya que los trabajos están detenidos y ellos continúan sin su centro de salud.



La obra se quedó únicamente con los cimientos, ya que la empresa responsable de los trabajos no recibió ni el contrato ni el monto a invertir, a pesar que desde el pasado 20 de febrero fue el Gobernador del Estado Alejandro Murta Hinojosa, quien colocó la primera piedra, comprometiéndose en terminarlo, sin embargo son nulos los avances.

