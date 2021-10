Aplazan regreso a clases presenciales en Valle Nacional; sería este lunes en algunos planteles

-Asegura la representación sectorial que los servicios de salud informaron que hay un total de 31 maestros contagiados de covid, de los más de 50 que han padecido a lo largo de la pandemia.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Aunque se pensaba que este lunes 4 de octubre iniciarían las clases presenciales en el municipio de Valle Nacional, una vez más se postergó esta decisión luego de que el pasado fin de semana se reunieron los supervisores de las 4 zonas escolar, la representación sindical, autoridades de salud y municipal para conocer la situación epidemiológica de este municipio, en el último mes después de su anterior reunión.

Sin embargo no fue así, ya que la representante sectorial de la Sección 22 María Estela Manuel, aseguró que las autoridades sanitarias les informaron que aun no hay condiciones para el regreso a clases presenciales, una vez que dieron a conocer que actualmente 31 docentes han dado positivo, por lo que representa un riesgo para los alumnos si llegarán a regresar a las aulas.

Explicó que en esta reunión, se dieron a conocer que en total más de 50 maestros han sido contagiados a lo largo de la pandemia y que esto también ha atemorizado a los propios docentes de laborar de manera presencial, por lo que detalló la líder sindical que ante esta información decidieron aplazar de nuevo el posible regreso a clases presenciales, por otro mes más.

De esta manera indicó que se volverán a reunir todos los involucrados hasta el día 4 de noviembre, para conocer el avance o el retroceso de la epidemia y así, evaluar si hay condiciones para regresar a las aulas sin arriesgar a los menores, esperando que en ese lapso de tiempo también puedan ser vacunados antes de regresar a clases.

