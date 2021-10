Sin ocasionar destrozos, marcharon normalistas en Oaxaca por 2 de Octubre

-En su paso desde ciudad administrativa hasta el zócalo, solo realizaron pintas.

Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este 2 de octubre se cumplieron 53 años de la masacre de Tlatelolco, como cada año diversas organizaciones estudiantiles y sindicatos marchan en varias ciudades del país para repudiar la represión que hizo el Gobierno Federal en aquella ocasión, que provocó la muerte de varias personas y la detención de cientos más.

En el caso de la ciudad de Oaxaca de Juárez no es la excepción, por lo que normalistas convocaron a una marcha que a diferencia de otros años no se vio marcada por actos vandálicos, salvo algunas pintas que realizaron en algunos edificios durante su recorrido que inició en Ciudad Universitaria y terminó en el zócalo capitalino.

A pesar de que no se cometieron destrozos, los comerciantes tomaron precauciones para evitar afectaciones a sus negocios, algunos colocaron placas de madera, otros más decidieron bajar sus cortinas mientras pasaba el contingente, afortunadamente los manifestantes no cometieron destrozos.

Al llegar al zócalo los normalistas se concentraron en el kiosco y ahí hicieron un mitin para dar a conocer el motivo de su movilización, es importante mencionar que los normalistas hicieron un acordonamiento de su contingente, para evitar que alguien se infiltrara y ocasionara destrozos.

