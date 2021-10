Marchan católicos en Tuxtepec a favor de las mujeres y el respeto por la vida

-Decenas de familias se concentraron en el parque Hidalgo ante el llamado que hiciera el Obispo José Alberto González, para concientizar sobre todo a los jóvenes el valor de la vida

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- Atendiendo el llamado del Obispo de la diócesis de Tuxtepec José Alberto González Juárez, cientos de católicos marcharon por la avenida Independencia para exigir el respeto por la vida y también el respeto a la dignidad de las mujeres cuenqueñas a quienes exhortó a la reflexión, para evitar un aborto por no querer un hijo no deseado.

Adultos, jóvenes y niños marcharon por la ciudad con pancartas en mano invitando sobre todo a los jóvenes a ser responsables de sus acciones y a valorar la vida desde la perspectiva de engendrar a alguien, que no tiene la opción de poder elegir.

Por su parte Huber Arturo López Olguin, señaló que esta actividad surgió por la situación que acontece a nivel mundial donde se han creado leyes donde se atenta contra la vida, como es el tema del aborto, por lo que aseguró que las familias cristianas no están de acuerdo con estas decisiones, es por ello que decidieron marchar pacíficamente, para mostrar que la iglesia no está de acuerdo en que se elija el destino de una persona sin aun haber nacido.

Lamentó que esta situación se este viviendo en el estado, donde se busca aplicar las Leyes para despenalizar el aborto, una situación que ha dividido a la sociedad pero que esperan que reflexionen ante esta situación, pues aseveró que hoy en día son más los que están a favor de la vida.

Así también pidió a las familias cristianas inculcar estos valores a sus hijos, pues mencionó que hoy en día son los jóvenes los que son vulnerables ante esta situación y abundó que es el deber de cada uno, enseñar a sus hijos el valor de la vida, pues dijo que es un regalo de Dios y que se debe de respetar.

De esta manera familias de diferentes parroquias se concentraron en el parque de la Piragua de Tuextepec para marchar por la ciudad buscando hacer conciencia en la sociedad mientras que en el pleno del Congreso Estatal, todavía se discute esta decisión que ha ha generado controversia por esta Ley que busca detener los embarazos no deseados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario