Iglesia católica marcha en Oaxaca en contra de despenalización del aborto

-El Arzobispo Pedro Vásquez Villalobos reiteró que la iglesia católica siempre estará a favor de la vida desde la concepción.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este domingo autoridades y feligreses católicos, realizaron una procesión en la ciudad capital para manifestar su rechazo a la reforma constitucional que aprobó el Congreso del Estado en la última sesión del periodo ordinario, en la que se despenaliza el aborto.

La procesión fue encabezada por el Arzobispo de Antequera Pedro Vásquez Villalobos, quien reiteró que la iglesia católica siempre estará a favor de la vida desde la concepción, además pidió que se valore la dignidad y la grandeza de la mujer, lo cual no tiene nada que ver con legalizar el aborto.

El contingente se reunión en la fuente de las ocho regiones y de ahí partió hacia la basílica de La Soledad, en dónde realizaron un rezo en contra de las reformas que atentan contra la vida y que son consideradas como logro por algunos grupos de la sociedad civil, aunque dijo que la mayoría de la población está en contra de la despenalización del aborto.

Es importante hacer mención que el pasado 30 de septiembre el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la reforma constitucional en la que se despenaliza el aborto, con lo cual se garantiza el derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad, esta iniciativa fue impulsada por las diputadas Hilda Pérez Luis, Laura Estrada Mauro y Rocío Machuca.

