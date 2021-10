Continúan protestas de ex trabajadores de los SSO, denuncian nulos avances con Gobierno del Estado

-Señalaron que en la pasada reunión con el Director del IMSS y del INSABI, no fueron tomados en cuenta.

José Cruz

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Los ex trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), continúan con sus protestas y manifestaciones en la ciudad capital, en esta ocasión se manifestaron en el crucero de la avenida Símbolos Patrios y Periférico, en dónde no afectaron la circulación vial, ya que se ponían cuando el semáforo estaba en rojo.

La Secretaria General del Sindicato Independiente María de Trabajadores del Sector Salud (SITSS) Carmen Noriega Agüero, comentó que hasta el momento han tenido dos reuniones con el Gobierno del Estado, sin que haya una solución al respecto, por lo que en este tiempo los ex trabajadores han tenido que generar ingresos desde el comercio informal.

Refirió que en las inmediaciones del plantón que mantiene la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca (CSSO), han tenido que instalar puestos de venta de aguas frescas, refrescos, dulces y tortas, con el objetivo de generar ingresos, ya que además de haber sido despedidos de manera injustificada, no les pagaron la última quincena que laboraron.

Noriega Agüero mencionó que en la pasada reunión con el Director del IMSS Zoé Robledo y del INSABI Juan Ferrer, no fueron tomados en cuenta, mientras que a la Sección 35 si los consideraron, debido a esta situación desconocen los acuerdos a los que se llegaron en dicha reunión, no obstante manifestó que estarán atentos a la forma en que se asignarán las 300 plazas que comentó en días pasados el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

