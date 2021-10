Busca PANAL tener 50 mil afiliados en el estado

-Actualmente tienen 26 mil y esperan duplicar la cantidad en los próximos 3 meses

Alejandro Morales/ Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A poco tiempo del proceso electoral que se avecina en el estado de Oaxaca, el Partido Nueva Alianza (PANAL) ya está preparándose y buscando la manera de contar con más afiliados y así, ser una fuerza importante en el estado.

El coordinador Político Electoral del Partido Javier Ávila, dijo que actualmente se tiene en el padrón a nivel estatal es de 26 mil afiliados, y se busca duplicarlo y así llegar a los 50 mil afiliados, cifra que quieren tener al finalizar este 2021.

Además señaló que han estado visitando todos los municipios del estado, con la finalidad de conocer las inquietudes de los ciudadanos sobre todo que menciones las acciones que les gustarían que se emprendieran en el próximo gobierno, además de que es lo que necesita el Estado, y con esto crear una plataforma que los ayude a ganar votos para el próximo proceso electoral.

Así mismo, en el marco de su visita al municipio de Tuxtepec, el líder estatal del Partido Bersahín López López dio a conocer que en miras al presentarán en tiempo y forma ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) una plataforma en donde se den a conocer los parámetros sobre cómo se van a regir en este proceso electoral.

Puntualizó que por será posteriormente en un Consejo Estatal, que se defina si van a participar con un candidato propio o en alguna de las coaliciones.

En a reunión con medios de comunicación, estuvieron además ex candidatos que participaron en el pasado proceso electoral, como fueron María Luisa de Dávila, José Humberto Villamil, además de Serafina Esteban Regules, Elso Pérez, la excandidata a la Diputación Federal por el Partido Redes Sociales Progresistas Arlene Rivera, además de Angélica Pérez Juárez Presidenta de este Partido en el estado.

