Llega a su fin conflicto en Jocotepec tras 5 días de tensión; concilian ambas partes con acuerdos

-En la mesa de diálogo pidieron que se cumpla con la construcción de un muro de contención en el río Cajón, caminos cosecheros, revestimiento de caminos y construcción de baños ecológicos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado por fin concluyó el conflicto de Santiago Jocotepec luego de las negociaciones que terminaron hasta altas horas de la noche de este viernes, en donde el presidente municipal de ese lugar Rigoberto Carlos Escarcega Pérez y las cuatro comunidades inconformes se comprometieron a establecer la paz social en ese lugar, para que se realicen sin contratiempo los trabajos establecidos en la mesa de diálogo, así lo dio a conocer Víctor Manuel Virgen Carrera coordinador de atención regional en la Cuenca.

En cumplimiento a las instrucciones del Licenciado Marco Antonio Hernández Cuevas, Coordinador General de Atención Regional del Gobierno del Estado, se dio por culminado las diferencias entre ambas partes y de esta manera buscan trabajar coordinados bajo la premisa de que la tranquilidad prevalezca en ese municipio

Asi también, señaló que el edil por la vía de la administración directa deberá cumplir con estos acuerdos, que es la de construir un muro de contención a la orilla del rio Cajónos, para la protección de los habitantes de Playa Limón, así también como la de crear caminos cosecheros en Plan de San Luis y Rancho Palmar, mientras que en San Antonio las Palmas además de baños ecológicos también estarán revistiendo un camino que comunica con otra comunidad.

A decir del funcionario público, estos son los acuerdos que se establecieron en dicha reunión para que la paz social sea también una prioridad en ese municipio, así también dijo que estarán siendo vigilantes de que los compromisos sean cumplidos en tiempo y forma.

Si bien no todos las comunidades pueden accesar a los recursos del Ramo 33 Fondo 3 dijo Virgen Carrera, que hay compromisos en el ayuntamiento de realizar las de más prioridad para los pueblos y es así, que se debe cumplir con esos compromisos trabajando de manera directa y con la mano de obra de las mismas personas, para que la economía fluya en la misma región.

Otros de los puntos de acuerdo fue que ambas autoridades deberán de respetar al personal de las brigadas Bienestar, para que los programas federales lleguen a todos los pueblos como lo mandata la Federación esperando que estos acuerdo se cumplan, reiteró que existe la madurez política para que éstos acuerdos se cumplan.

Así mismo informó que para destrabar este conflicto se contó con la participación de otras Instancias como la COPLADE, la SEGEGO y la SEGOB, quienes dieron fe para que se cumplan estos acuerdos y regrese la estabilidad social en ese municipio.

