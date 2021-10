Invita IEEPO a docentes de educación básica a inscribirse en cursos en línea

-Como lo han establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, se actualiza al magisterio.

Oaxaca de Juárez, Oax. 1 de octubre de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invita al personal docente de educación básica de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, a inscribirse en las actividades de formación y actualización sobre temas que les ayudarán a fortalecer sus conocimientos y competencias profesionales.

Como lo han establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, de manera permanente se apoya al magisterio sobre las nuevas e innovadoras metodologías educativas en el aula y con el alumnado.

Actualmente se encuentran vigentes los cursos: Estrategias para la enseñanza y el aprendizaje a distancia y Propuestas pedagógicas para la enseñanza; así como el taller Aprendizaje de las Ciencias Naturales y fundamentos teóricos de la práctica educativa socioemocional, cuya fecha límite para las inscripciones es el próximo miércoles 6 de octubre.

Para acceder a la capacitación, que se impartirá a través de la plataforma Zoom, las y los interesados deben registrarse previamente en el Sistema Estatal de Registro Seguimiento y Evaluación de los Programas de Formación (SERSE) del IEEPO, en el enlace: https://ufc.ieepo.gob.mx/Serse/.

El curso Estrategias para la enseñanza y aprendizaje a distancia tiene como objetivo que las y los docentes de educación básica implementen estrategias de enseñanza y aprendizaje a distancia utilizando diferentes dispositivos tecnológicos, aplicaciones y/o plataformas virtuales para favorecer el aprendizaje virtual. Comprende tres módulos en 40 horas, cuenta con valor curricular y se impartirá en un horario de 16:00 a 18:00 horas.

En lo que respecta al curso Propuestas pedagógicas para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales, a desarrollarse en un horario de 8:00 a 10:00 horas, tiene el propósito de que las y los docentes de educación básica desarrollen propuestas pedagógicas para abordar contenidos de esta materia a partir de la indagación y el descubrimiento.

El taller Fundamentos teóricos de la práctica educativa socioemocional, busca orientar esta práctica a partir de la identificación del marco conceptual, que permita construir una base sólida para favorecer el desarrollo integral de los actores que integran el espacio educativo. Las sesiones se desarrollarán de 11:00 a 13:00 horas.

Las convocatorias completas se encuentran disponibles en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo/. También se pueden solicitar mayores informes a la Unidad de formación Continua de la Dirección de Evaluación al teléfono 951 615 62 05.



