Del 4 al 17 de octubre entra en vigor el color verde en el semáforo de riesgo epidémico en Oaxaca

-Exhorta SSO a no relajar las medidas preventivas ante cambio de color en la semaforización Federal

-Reportan 347 casos nuevos y 13 defunciones

-Mil 058 pacientes cursan la enfermedad en etapa activa

Oaxaca de Juárez, Oax, 01 de octubre de 2021.- Oaxaca pasa al color verde en el semáforo de riesgo epidémico de nivel Federal, el cual entrará en vigor el próximo 4 de octubre al 17 del mismo mes. Sin embargo, esto no significa que se deban relajar las medidas preventivas o que la pandemia por COVID-19 haya culminado, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Asimismo, precisaron que en los últimos días se ha mantenido una cifra sostenida de casos diarios del virus, a pesar de ello, es indispensable que la población en general continúe usando correctamente el cubrebocas, ya que este puede reducir hasta 90 por ciento el riesgo de contagio, aunado a implementar las acciones de higiene que ha impulsado la dependencia desde el inicio de la emergencia sanitaria.

De acuerdo con el reporte más reciente, el territorio oaxaqueño inicia el mes de octubre con 77 mil 209 positivos acumulados del coronavirus.

En tanto, el día de ayer fueron reportados 76 mil 862, lo que hace una diferencia de 347 pacientes nuevos residentes de 76 municipios; con esta cifra actual, la pandemia en Oaxaca se ubica de manera activa en 122 ayuntamientos con mil 058 pacientes.

Respecto al número de defunciones, se identificaron 13 muertes reportadas en las últimas 24 horas, pues este 1 de octubre ya suman un total de cinco mil 178 decesos a causa del SARS-CoV-2, con mayor predominio en las zonas urbanas, principalmente en Valles Centrales.

Según los datos oficiales, de los 76 municipios con casos nuevos durante este corte, cuatro son los de mayor incidencia: Oaxaca de Juárez con 102, Santa Cruz Xoxocotlán con 27, además de Santa María Huatulco y Santa Lucía del Camino con 12 cada uno. El resto notificaron menos de nueve contagios.

Por lo cual, la dependencia precisó que en el acumulado de casos, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales registró 46 mil 770 confirmados y dos mil 318 defunciones; Istmo 10 mil 839 confirmados y mil 116 defunciones; Tuxtepec cinco mil 264 confirmados y 498 defunciones; Costa cinco mil 617 confirmados y 447 defunciones; Mixteca seis mil 031 confirmados y 525 defunciones, Sierra dos mil 688 confirmados y 274 defunciones.

De las 470 camas que se tienes adaptadas para la atención de la emergencia sanitaria en la entidad, 224 permanecen ocupadas hasta el cierre de este viernes, siendo la zona del Istmo, Valles Centrales y Mixteca las que concentran la mayoría de esta ocupación, con 64.7 por ciento, 57.4 por ciento y 42.9 por ciento, respectivamente.

En este sentido, la red hospitalaria en el territorio oaxaqueño se encuentra al 52.3 por ciento de manera general, con seis nosocomios al 100 por ciento de saturación y cuatro nuevos ingresos hospitalarios de pacientes que presentaron complicaciones derivadas del virus en la última jornada.

La institución puntualizó que las personas con enfermedades cardiometabólicas como: la diabetes, hipertensión y obesidad mórbida, deben llevar un buen control de estas afecciones, hacer ejercicio diariamente, no descuidar su tratamiento médico y su alimentación, para evitar complicaciones en caso de contraer la infección por SARS-CoV-2.

