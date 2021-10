CODECI planea sitiar Tuxtepec el próximo 19 de Octubre

-Piden diálogo con el gobernador Alejandro Murat para que atienda sus peticiones, de lo contrario, bloquearán todos los accesos a la ciudad.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca.- El Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) anunció una serie de movilizaciones para este próximo 19 de Octubre, donde buscan sitiar a esta ciudad que es la segunda más importante del Estado, pues aseguran que esto se debe a la omisión de las autoridades Estatales para atender las peticiones de la organización, así lo dio a conocer Gaudencio Torres Pereda dirigente Nacional de CODECI.

Dijo que hace un mes y medio había sostenido una reunión con el Gobernador Alejandro Murat y que este había dado indicaciones a su equipo de trabajo para atender las demandas de esta organización, sin embargo señaló que en todo este tiempo no ha habido respuesta por lo que harán presión para que puedan agilizar las respuestas a sus peticiones.

De esta manera explicó Gaudencio Torres que las manifestaciones, son para que el Gobierno del Estado se siente a dialogar con ellos, sin embargo dijo que si hay una respuesta antes del gobernador del estado, estas movilizaciones podrían detenerse siempre y cuando se haya llegado a un acuerdo que beneficie a la militancia de esta organización.

Destacó que ya han definido su plan de trabajo para esas fechas, pues apuntó que planean bloquear todos los accesos de Tuxtepec, así mismo habría movilizaciones en otras regiones de Oaxaca, donde también tienen presencia para que por fin obtenga una respuesta de parte del Gobierno Estatal y de las instancias a las cuales van dirigidas sus peticiones.

