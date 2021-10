Tras dejar alcaldía de Álvaro Obregón, Alberto Esteva inicia su camino por Oaxaca para transformar el Estado

-El aspirante a la gubernatura de Oaxaca refirió que lo único que le hace falta a la entidad, es un gobierno decente.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este 30 de de septiembre Alberto Esteva Salinas dejó la Alcaldía de Álvaro Obregón y publicó en su cuenta de twitter, que iniciará su caminar por el estado de Oaxaca para transformar la entidad, refirió que se puede dar al estado lo único que le hace falta, que es un gobierno decente.

Y es que Alberto Esteva ha comentado en varias ocasiones su intención de buscar la candidatura de MORENA al Gobierno de Oaxaca, también ha dicho que el proceso de selección debe ser transparente y que se elija a quien esté mejor posicionado, incluso ha mencionado que en caso de ganar la gubernatura, vivirá en su domicilio particular y la “casa oficina” se la entregará a los artesanos para que ahí expongan sus trabajos.

Refirió que a partir de este primero de octubre, tiene 60 días para convencer que Alberto Esteva tiene el mejor perfil, ya que cuenta con 35 años de experiencia en el servicio público, tanto en gobiernos de la Ciudad de México, en el Estado de Oaxaca, así como diversos cargos a nivel federal en distintas áreas.

Además dijo que se ha propuesto en estos 60 días que la ciudadanía oaxaqueña escuche las propuestas que tiene y así le den la oportunidad de ser candidato al Gobierno de Oaxaca, incluso mencionó que los logros que obtuvo en unos cuantos meses en la Alcaldía de Álvaro Obregón, los puede replicar en la entidad.

Entre los logros que tuvo en los meses al frente de la Alcaldía de Álvaro Obregón, destaca que más de 300 familias lograron regularizar la propiedad de sus casas, situación que les permite tener certeza jurídica, sobre todo porque estas familias estuvieron durante 50 años sus hogares de manera irregular.

En entrevista para “El Sol de México”, Esteva Salinas dijo: “Nosotros cumplimos a cabalidad lo que nos propusimos, eso fue lo que hicimos, no sólo llevar la ruta, sino acelerar el ritmo para lograr incluso cosas que no nos habíamos imaginado que íbamos a hacer”, como ejemplo citó la entrega de constancias de propiedad en beneficio de esas 300 familias.

