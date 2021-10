Tecnológico de Tuxtepec regresa a clases presenciales el lunes

-Después de más de un ciclo escolar, la máxima casa de estudios abre sus puertas al 30% de sus estudiantes y priorizarán las materias que requieren prácticas; se tomarán las medidas necesarias.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Será el próximo lunes 4 de octubre que parte de la matrícula escolar y de docentes regresen a las aulas del Instituto Tecnológico de Tuxtepec, esto a un año y medio que inició la pandemia por el covid.

El Director del Instituto Santiago Enrique Torres Loyo señaló que el pasado 6 de septiembre que inició el ciclo escolar, pero han notado que a pesar del esfuerzo de los alumnos y maestros el proceso de enseñanza-aprendizaje está un poco débil, por lo que optaron en el regreso a clases presencial pero de manera paulatina.

Explicó que priorizarán las materias y actividades que por su naturaleza requieran de prácticas, como son las ingenierías y en donde se requiera del laboratorio, sin embargo no será todo el grupo el que regrese y de los 40 que hay aproximadamente por salón, podrían regresar entre 12 y 15 estudiantes.

Para este regreso a clases se está contemplando que regrese solo un 30% del total de la matrícula que es de 3 mil estudiantes aproximadamente, y todo será de manera paulatina, a demás de que en los medios oficiales estarían informando sobre este regreso.

El director puntualizó que para este regreso, será con todas las medidas, es decir la sana distancia en las aulas, supervisarán que los estudiantes porten el cubrebocas en todo momento y sobre todo habrá un filtro al ingreso.

Aunque no se tiene una fecha de que toda la comunidad estudiantil regrese a las aulas, se espera que para el próximo semestre que inicie a finales de enero se pueda dar este regreso.

