SUTCOBAO anuncia paro de labores para el 4 de octubre, les adeudan 18 millones de pesos

-El paro de labores afectará a más de 36 mil estudiantes en todo el estado

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que no les han hecho efectivo el pago retroactivo del incremento salarial correspondiente al año 2021, el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (SUTCOBAO), advirtió que iniciarán un paro de labores este próximo lunes 4 de octubre.

En conferencia de prensa dijeron que el monto que les adeudan es de 18 millones de pesos y que por la falta de pago son afectados alrededor de 2 mil 400 trabajadores, refirieron que este pago abarca de la primera quincena de febrero hasta la segunda de septiembre, señalaron que al no recibir el pago este 30 de septiembre, acordaron con movilizarse de esta manera.

El Secretario General del SUTCOBAO Rufino Olea González, comentó que el aumento salarial del 3.9 por ciento fue acordado entre la parte sindical y patronal ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), por lo que señaló que no están pidiendo algo que no por derecho no les corresponda.

Además dijo que fueron prudentes al esperar hasta el 30 de septiembre para esperar el pago de dicho retroactivo, sin embargo al preguntar a la Dirección General del COBAO, no les dieron una fecha segura para que se haga el pago, es por ello que van a esperar este fin de semana tener una respuesta de parte de la Dirección General, en caso de que no se les deposite el pago, el lunes iniciarán el paro de labores.

Es importante mencionar que en caso de concretarse el paro de labores, más de 36 mil estudiantes de los 68 planteles del COBAO y los 14 en la modalidad de enseñanza abierta serían perjudicados al quedarse sin clases.

