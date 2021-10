Se reúne Armando Contreras con directores de tecnológicos del estado de Oaxaca

-El legislador se comprometió a trabajar de manera conjunta y coordinada sus propuestas para buscar respuestas concretas a sus necesidades.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Diputado Federal Armando Contreras Castillo, se reunió con directores del Tecnológico Nacional de México (TNM), en dónde escuchó la problemática que vive este importante sector de la educación superior en el estado de Oaxaca, entidad en la que hay 13 planteles que atienden a 20 mil alumnos aproximadamente.

Los directores le manifestaron su disposición para para contribuir en acciones para el establecimiento de los programas relativos a la reactivación del campo mexicano como, sembrando vida, con el que se busca que el gobierno federal logre la sustitución de la importación de alimentos y lograr la autosuficiencia alimentaria, así mismo con investigación que logre el mejoramiento de las especies y su productividad.

Además dijeron que pueden ayudar a los municipios en la conformación de sus planes de desarrollo municipal, en el que se incluya el desarrollo rural y así detener el abandono del campo, mismo que inició y se pronunció en la era neoliberal, de todas estos comentarios el legislador tomó nota, también plantearon la necesidad de un presupuesto complementario para la debida atención de sus escuelas, mismas que se plantearán a la legislatura local.

Otro tema que expusieron los directores fue que Contreras Castillo los ayude a abrir las puertas del gobierno del estado y federal, dado que el IOCIFED tiene un rezago en el gasto de 115 millones de pesos, principalmente en infraestructura de los planteles, al momento no hacer uso de la voz, el legislador puso su disposición para trabajar de manera conjunta y coordinada sus propuestas para buscar respuestas concretas a sus necesidades.

En la reunión estuvieron también presentes los directores de los campus de Pinotepa Nacional, Valle de Oaxaca, Comitancillo, Pochutla, Valle de Etla y de la Unidad de Estudios Superiores de Alotepec, Arturo de la Rosa Galindo, Sergio Fernando Garibay Armenta, Juan José Rementeria Orozco, Claudio Cruz y José Manuel Dehesa Martínez, respectivamente.

