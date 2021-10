Renuncia Jefe Jurisdiccional de Tuxtepec; otra vez sin cabeza la JS3

-Tan solo fungió en el cargo 3 meses, en los que diversas protestas opacaron su estancia; este día informó sobre su salida.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.– En menos de tres meses, la Jurisdicción Sanitaria número 3 de Tuxtepec, de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) se queda nuevamente sin jefe jurisdiccional ante la renuncia de Jesús Alejandro Ramírez Figueroa.

La noticia se confirmó este viernes entre el personal y se prevé que el lunes tome protesta el nuevo encargado, aunque no se precisa sobre las causas de la conclusión de su relación laboral.

Tan solo el pasado 7 de julio fue nombrado con este cargo y estuvo a una semana de cumplir los tres meses; en sus compromisos se encontraba la jornada de vacunación contra el covid19, reforzar el tema de la erradicación contra el dengue, así como infraestructura y recursos humanos.

Sin embargo, esto ya no se podrá realizar, aunque durante su última entrevista, dio a conocer una baja importante en los casos contra el dengue, así como del éxito en las jornadas de nebulización para erradicar el mosco transmisor.

Finalmente, este lunes podría ser presentado el nuevo jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3, quien será presentado por el coordinador general de Jurisdicciones Sanitarias de los Servicios de Salud de Oaxaca, Moisés Montalvo Aspron.

